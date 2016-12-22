Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Долг "Динамо" без учета кредитов составляет 806 миллионов рублей

Задолженность "Динамо" на данный момент составляет 806 млн рублей без учета кредитов, сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Текущая задолженность "Динамо" - 806 миллионов рублей", - цитирует Стржалковского ТАСС.

Владельцем ФК "Динамо" является банк ВТБ, которому принадлежит 74 процента акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО "Динамо" за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря. Ранее сообщалось, что ВТБ продолжит финансирование "Динамо", но в сокращенном объеме - по словам первого заместителя председателя правления ВТБ Василия Титова, в 2017 году оно составит 10 млн евро.
Теги: Динамо
Сегодня, 18:47
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
В нашем криминальном государстве


У тебя регистрация без году полгода, а в комментах сплошная ненависть к России штаповкой про всякие платоны и прочее. И минус 3000 рейтингу. Не хохол ли ты, батюшка?


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№10 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Opioman
нравится мне современный бизнес. Можно взять кредит на покупку ФК, за эти деньги купить клуб и сделать так, чтобы клуб был сам должен банку, а ты не при делах и только получаешь прибыль. Но тут все еще круче. Банк купил клуб, но зарплаты платил не он, а клуб сам, а владелец не при делах. Класс. Молодцы в ВТБ работают

ВТБ тут ни при чем.Он наоборот помогает. В евро долг небольшой где то 12 млн. Но тут не говорят сколько кредита у них. Дела наделал Ротенберг, покупал игроков за деньги, которые они не стоили, но он не давал деньги, а делал кредит на Динам( вроде 60 млн евро). В итоге те игроки, которые были куплены ушли за деньги в 3-4 раза дешевле, потому что их никто не купит. А Ротенберг сделал бизнес и слился быстренько


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
Блажен кто верует

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лицензирование клубов должно носить не карающий, а образовательный характер.

«Клубы испытывают проблемы, но это не только в футболе, но и в других видах спорта. Большинство клубов содержатся на бюджетные деньги, надо серьезно заниматься этой темой. Лицензирование не должно быть карающей процедурой, а наоборот — образовательной, которая делала бы прозрачной деятельность клубов. Сегодня мы утвердили новый регламент лицензирования», — цитирует Мутко ТАСС.

По словам главы РФС, во избежание ухода юридическими лицами от выплаты задолженностей клубам будет закрыта возможность использовать название обанкротившейся команды.

«Мы внесли поправку, согласно которой клубы-должники не могли менять форму юридического лица и, соответственно, уходить от долгов. Сегодня мы прикрыли лазейку — два года потом (после банкротства клуба) будет действовать запрет на использование названия, учредителей и администрации этого клуба», — добавил Мутко.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:11) #
  • -3
  •  (3)

Сибирячок,
Блажен кто верует
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
В нашем криминальном государстве - не будут. Подмажут кого надо и всё путём. Будут играть в ПЛ как ни в чём не бывало.

Ты хоть умри в своих предположениях, но обойти закон они не смогут.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
за 1 рубль с последующим банкротством и создадут новый клуб. Вместо Динамо Москва с названием например Динамотиремосква. И вперёд. Всего-то делов.

И будут начинать с любительской лиги. Ты, видимо, не в курсе правил и законов.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (3)

А никто такой долг отдавать не будет. Формально оформят куплю-проджу за 1 рубль с последующим банкротством и создадут новый клуб. Вместо Динамо Москва с названием например Динамотиремосква. И вперёд. Всего-то делов.
Схема давно опробована на фирмах, созданных многими депутатами законодательного собрания для легального воровства бюджетных средств. Поэтому её до сих пор законодательно не прикрыли.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (5)

Ну рубли не доллары хоть это радует! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:25) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
пускай пишут письма с помощью в газпром!


--------------------
Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (7)

нравится мне современный бизнес. Можно взять кредит на покупку ФК, за эти деньги купить клуб и сделать так, чтобы клуб был сам должен банку, а ты не при делах и только получаешь прибыль. Но тут все еще круче. Банк купил клуб, но зарплаты платил не он, а клуб сам, а владелец не при делах. Класс. Молодцы в ВТБ работают. Стадион построили и еще наверняка в аренду Динамо его сдавать будут.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№1 Написал: Sergant (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Тут новостники не алё?

– На балансе ФК "Динамо" сейчас значатся только игроки команды и база в Новогорске. Текущая задолженность клуба – это 806 миллионов рублей. Это без учета кредита перед кипрским банком. Перед ВТБ у нас долгов никаких нет. Мы их погасили.
Регистрация: 15.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.