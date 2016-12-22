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Долг "Динамо" без учета кредитов составляет 806 миллионов рублей
Задолженность "Динамо" на данный момент составляет 806 млн рублей без учета кредитов, сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
"Текущая задолженность "Динамо" - 806 миллионов рублей", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Владельцем ФК "Динамо" является банк ВТБ, которому принадлежит 74 процента акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО "Динамо" за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря. Ранее сообщалось, что ВТБ продолжит финансирование "Динамо", но в сокращенном объеме - по словам первого заместителя председателя правления ВТБ Василия Титова, в 2017 году оно составит 10 млн евро.
"Текущая задолженность "Динамо" - 806 миллионов рублей", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Владельцем ФК "Динамо" является банк ВТБ, которому принадлежит 74 процента акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО "Динамо" за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря. Ранее сообщалось, что ВТБ продолжит финансирование "Динамо", но в сокращенном объеме - по словам первого заместителя председателя правления ВТБ Василия Титова, в 2017 году оно составит 10 млн евро.
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