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Алишер Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве "Динамо"

Предприниматель Алишер Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве "Динамо", сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства. Ответа пока нет", - цитирует Стржалковского ТАСС.

Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также - владельцем части акций английского футбольного клуба "Арсенал".
Теги: Усманов Динамо
Сегодня, 20:18
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5
(1)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вскоре ему сделает предложение тот, которому не отказывают, и такое, от которого он не сможет отказаться


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Шейх российского разлива!

Футбольный символ - волк-забивака и собака-разливака


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Volodia379
Вот он спасительный круг!

Не будет он вашим спонсором, а вдруг ваше Динамо встретится в ЛЧ с его Арсеналом,- конфликт интересов, однако, получится... wink laughing
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:35) #
  • -3
  •  (5)

И не будет. Нельзя быть спонсором всего спорта.
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:25) #
  • +2
  •  (4)

Вот он спасительный круг! Шейх российского разлива! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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