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Алишер Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве "Динамо"
Предприниматель Алишер Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве "Динамо", сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
"Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства. Ответа пока нет", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также - владельцем части акций английского футбольного клуба "Арсенал".
"Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства. Ответа пока нет", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также - владельцем части акций английского футбольного клуба "Арсенал".
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