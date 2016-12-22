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Решение о передаче банком ВТБ акций "Динамо" будет принято 29 декабря
Окончательное решение о передаче банком ВТБ 74 процентов акций "Динамо" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" будет принято 29 декабря, сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский.
"Мы намерены провести экстренное заседание 29 декабря, на котором должны принять окончательное решение. На сегодняшний день оно не принято, но и не отклонено. Решение будет принято совместно с ВТБ, Центральным советом "Динамо" и фирмой, перед которой есть долг. Многое будет исправляться в "Динамо".
Остались задолженности перед некоторыми организациями, а именно Efflen Construction Limited с Кипра", - цитирует Стржалковского ТАСС.
"Мы намерены провести экстренное заседание 29 декабря, на котором должны принять окончательное решение. На сегодняшний день оно не принято, но и не отклонено. Решение будет принято совместно с ВТБ, Центральным советом "Динамо" и фирмой, перед которой есть долг. Многое будет исправляться в "Динамо".
Остались задолженности перед некоторыми организациями, а именно Efflen Construction Limited с Кипра", - цитирует Стржалковского ТАСС.
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