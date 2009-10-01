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"Тюмень", "Тамбов" и "Енисей" интересуются защитником "Носты"

21-летний футболист новотроицкой "Носты" Антон Бочаров привлёк внимание ряда клубов ФНЛ. Как стало известно Rusfootball.info, среди них "Тюмень", "Тамбов" и "Енисей".

В текущем сезоне защитник провёл 16 матчей за "Носту" в зоне Урал-Поволжье ПФЛ. Бочаров - бронзовый призёр молодёжного первенства в составе "Крыльев Советов" 2014 года, а также выступал за клуб "Сызрань-2003", в составе которого выбивал из кубка России "Ростов", на тот момент действующего победителя турнира.
Теги: Носта
Сегодня, 15:14
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
трансфер года намечается...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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