"Нефтехимик" определится с главным тренером в четверг

В четверг состоится встреча руководства "Нефтехимика" с президентом клуба, на которой прояснится, кто будет возглавлять нижнекамскую команду в новом году, сообщил директор клуба Наиль Гизатуллин.При этом Гизатуллин отказался от комментариев по поводу того, сохранит ли свой пост Рустем Хузин, или у команды появится новый главный тренер. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ "Нефтехимик" с 16 очками замыкает турнирную таблицу.Ранее после домашнего поражения от "Тюмени" в рамках 18 тура Хузин заявил о своем намерении подать в отставку, однако в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира.