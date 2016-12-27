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"Нефтехимик" определится с главным тренером в четверг
В четверг состоится встреча руководства "Нефтехимика" с президентом клуба, на которой прояснится, кто будет возглавлять нижнекамскую команду в новом году, сообщил директор клуба Наиль Гизатуллин.
При этом Гизатуллин отказался от комментариев по поводу того, сохранит ли свой пост Рустем Хузин, или у команды появится новый главный тренер. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ "Нефтехимик" с 16 очками замыкает турнирную таблицу.
Ранее после домашнего поражения от "Тюмени" в рамках 18 тура Хузин заявил о своем намерении подать в отставку, однако в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира.
Sportbox
При этом Гизатуллин отказался от комментариев по поводу того, сохранит ли свой пост Рустем Хузин, или у команды появится новый главный тренер. Напомним, что после 24 туров первенства ФНЛ "Нефтехимик" с 16 очками замыкает турнирную таблицу.
Ранее после домашнего поражения от "Тюмени" в рамках 18 тура Хузин заявил о своем намерении подать в отставку, однако в итоге решение о кадровых изменениях было отложено до завершения осенней части турнира.
Sportbox
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