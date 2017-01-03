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Вячеслав Матюшенко: Милевский остаётся в "Тосно"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко выразил надежду, что нападающий Артем Милевский прибавит во второй части сезона.

"Милевский остаётся в "Тосно"? Да, он у нас. Все по-старому. Никаких изменений в "Тосно" нет. Только Альшин из "Факела" добавился. Разочаровал ли Милевский? У него все-таки было мало игрового времени. Он иностранец. Из-за лимита не получалось часто выходить на поле. Могу сказать, что динамика у него положительная. Прибавляет в игре, на тренировках старается, работает. Кондиции возвращаются. Приходит в норму. Сейчас пройдет с командой сборы, посмотрим, как будет выглядеть. Он ведь к нам пришел без предсезонки, много пропустил. Долго втягивался", - цитирует Матюшенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Милевский Тосно
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:18) #
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Положите его в госпиталь там он прибавит точно и динамика пойдёт быстрей , держать этого футболиста в клубе это тень на Вас. НЕ понимаю в этом вопросе вашего перспективного тренера,всем понятно что он его друг ,но выход в ПФЛ ...задача превыше всего.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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