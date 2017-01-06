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Гендиректор "СКА-Хабаровска": считаю Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов представил главного тренера команды Андрея Гордеева футболистам.

"Считаю Андрея Львовича Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения. Давно с интересом наблюдаю за его работой. Все его команды самобытны, узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. У Андрея были прекрасные учителя: Гаджиев, Красножан, Хиддинк. Импонирует, что он не останавливается на достигнутом, продолжает совершенствоваться, работает над собой. Надеюсь, что Андрей Львович сможет не только продолжить начатое дело, но и сумеет привнести в игру команды новые краски", - цитирует Флегонтова официальный сайт хабаровского клуба.
Теги: СКА-Хабаровск Гордеев
Сегодня, 22:35
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