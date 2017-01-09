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Нападающий "Соляриса" пройдет просмотр в "Амкаре"
Лучший бомбардир московского "Соляриса", выступающего в зоне "Запад" ПФЛ, 23-летний Максим Барсов получил приглашение на просмотр на первом сборе "Амкара", который начнется 12 января в Турции, информирует "Спорт-Экспресс".
Барсов – воспитанник футбольной школы "Локомотива", выступал за молодежную команду железнодорожников, а также за ульяновскую "Волгу", "Калугу", "Газовик" и "КАМАЗ".
Барсов – воспитанник футбольной школы "Локомотива", выступал за молодежную команду железнодорожников, а также за ульяновскую "Волгу", "Калугу", "Газовик" и "КАМАЗ".
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