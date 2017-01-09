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Юрий Уткульбаев пригласил в "Нефтехимик" трех экс-игроков "Актобе" и "Рубина"
C "Нефтехимиком" на сбор в Турцию 10 января отправятся трое потенциальных новичков — защитник Егор Сорокин, полузащитники Марат Ситдиков и Бобир Давлатов. Об этом Sportbox.ru сообщил директор нижнекамского клуба Наиль Гизатуллин.
Все трое в разное время прошли через систему «Рубина» и хорошо знакомы новому главному тренеру "Нефтехимика" Юрию Уткульбаеву, под чьим руководством в прошлом году выступали в казахском "Актобе", в том числе — в квалификации Лиги Европы. Правами на Сорокина по-прежнему владеет клуб из Казани.
Все трое в разное время прошли через систему «Рубина» и хорошо знакомы новому главному тренеру "Нефтехимика" Юрию Уткульбаеву, под чьим руководством в прошлом году выступали в казахском "Актобе", в том числе — в квалификации Лиги Европы. Правами на Сорокина по-прежнему владеет клуб из Казани.
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