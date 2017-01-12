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Спартак Гониев: в «Кубани» сказали, что все долги покроют, но цифры и сроки не обозначили
Руководство "Кубани" не стало называть футболистам конкретных сроков погашения долгов по зарплате, при этом заверив, что ситуация налаживается и выплаты будут произведены в ближайшее время, заявил агентству "Р-Спорт" нападающий краснодарского клуба Спартак Гогниев.
Во вторник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что долги "Кубани" перед футболистами и сотрудниками составляют практически четыре месяца. Как заявил агентству "Р-Спорт" пресс-атташе краснодарцев Вячеслав Иванов, руководство футбольного клуба находится в процессе закрытия долгов перед командой и сотрудниками, часть которых практически полностью погашена.
"Сказали, что в ближайшее время все долги покроют. Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять - дабы не подводить себя и не говорить каких-то цифр, сроков не было обозначено. Заверили, что в ближайшее время все будет погашено, подготовка ко второй части сезона будет идти, как и у всех команд", - заявил Гогниев по телефону.
Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка отметил, что у всех футболистов разные сроки погашения долгов.
Во вторник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что долги "Кубани" перед футболистами и сотрудниками составляют практически четыре месяца. Как заявил агентству "Р-Спорт" пресс-атташе краснодарцев Вячеслав Иванов, руководство футбольного клуба находится в процессе закрытия долгов перед командой и сотрудниками, часть которых практически полностью погашена.
"Сказали, что в ближайшее время все долги покроют. Мы едем на сборы 15-го числа. Сказали, что все нормализуется. По срокам руководителей можно понять - дабы не подводить себя и не говорить каких-то цифр, сроков не было обозначено. Заверили, что в ближайшее время все будет погашено, подготовка ко второй части сезона будет идти, как и у всех команд", - заявил Гогниев по телефону.
Генеральный директор клуба Геннадий Крапивка отметил, что у всех футболистов разные сроки погашения долгов.
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