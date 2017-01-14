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Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха! (23)
Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха! (23)
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"Наполи" намерен включить в новый контракт с Мертенсом сумму отступных для китайских клубов (1)
"Наполи" намерен включить в новый контракт с Мертенсом сумму отступных для китайских клубов (1)
Нальчикский "Спартак" арендовал у "Тосно" полузащитника
Полузащитник "Тосно" Ника Чхапелия до конца сезона арендован нальчикским "Спартаком", сообщили Sportbox.ru в пресс-службе клуба из Ленобласти.
Ранее предполагалось, что футболист на аналогичных условиях перейдет в петербургское "Динамо", но клуб пошел навстречу игроку, который ранее уже защищал цвета команды из Кабардино-Балкарии.
Ранее предполагалось, что футболист на аналогичных условиях перейдет в петербургское "Динамо", но клуб пошел навстречу игроку, который ранее уже защищал цвета команды из Кабардино-Балкарии.
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