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Нальчикский "Спартак" арендовал у "Тосно" полузащитника

Полузащитник "Тосно" Ника Чхапелия до конца сезона арендован нальчикским "Спартаком", сообщили Sportbox.ru в пресс-службе клуба из Ленобласти.

Ранее предполагалось, что футболист на аналогичных условиях перейдет в петербургское "Динамо", но клуб пошел навстречу игроку, который ранее уже защищал цвета команды из Кабардино-Балкарии.
Теги: Спартак Нальчик Тосно
Сегодня, 16:31
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