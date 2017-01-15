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"Кубань" отправит пятерых футболистов основы во второй состав

Руководство "Кубани" отправит пятерых футболистов основы во второй состав, сообщает "Спорт-Экспресс".

Это вратарь Евгений Фролов, полузащитник Арсен Хубулов и защитники Роман Бугаев, Евгений Гапон, а также Игорь Армаш. Первых четырех переведут в "Кубань-2" из-за того, что они не согласны на сильное понижение зарплаты. Им были предложены новые контракты с суммой, которая гораздо меньше нынешних условий договора. Игоря Армаша отцепили от основного состава и перевели в дублирующий незадолго до вылета команды на первый сбор в Турции. Также на сбор не отправился защитник Георгий Зотов.
Теги: Кубань
Сегодня, 19:13
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