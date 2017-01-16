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"Динамо" ищет новый клуб для Станислава Драгуна

"Динамо" хочет расстаться с полузащитником Станиславом Драгуном в зимнее трансферное окно, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", которое является основным акционером клуба, объявило, что готово расторгнуть контракты с игроками команды, в том числе дорогостоящими, в связи с непростой финансовой ситуацией.

"Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать с молодежной командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят", - сообщил источник.
Теги: Драгун Динамо
Сегодня, 18:02
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