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Главному тренеру "Факела" разрешили давать интервью только с одобрения гендиректора

В воронежском "Факеле" главный тренер команды Павел Гусев теперь может давать интервью только с разрешения генерального директора клуба Ирины Петровой, информирует Sportbox.ru.

С чем связано такое нововведение, Петрова не объяснила, но подтвердила: чтобы взять интервью у Гусева, нужно отправить официальный запрос в клуб, который будет рассмотрен.
Теги: Факел
Сегодня, 19:46
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№2 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
А с женой ему спать можно без разрешения Петровой?


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 19:57) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Наверное где-то свистел не то...
Регистрация: 30.10.2011
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