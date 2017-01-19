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"Динамо" в ближайшее время погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком

Исполнительный директор московского "Динамо" Евгений Кречетов рассказал, что в ближайшее время будут погашены финансовые задолженности с бывшими футболистами сине-бело-голубых Игорем Денисовым, Виталием Дьяковым и Павлом Погребняком.

"Долги перед Денисовым, Дьяковым и Погребняком не оспариваются. "Динамо" погасит их в ближайшее время", - цитирует Кречетова "Чемпионат.сом".

Напомним, до выплаты всех долгов, регистрировать новых игроков столичной команде было запрещено.
Теги: Дьяков Денисов Погребняк Динамо
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:35) #
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С Гариком понятно он играл как надо но с этими двумя покойниками надо разбираться. Пусть они платят за то что Динамо вылетело в пердив!
Регистрация: 11.04.2016
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