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Бывшим игрокам и тренерам "Ротора" выплатили долг
Бывшие игроки и тренеры волгоградского "Ротора" (всего 27 человек) получили часть долгов по зарплате за 2014 год.
"Год назад мы обратились к Виталию Леонтьевичу Мутко. Долгое время не было никаких подвижек. Однако в конце прошлого года благодаря усилиям президента РФС нам сообщили, что мы получим часть долгов. К слову, Мутко несколько раз встречался с губернатором и убедил его расплатиться с нами. В итоге мы приехали в Волгоград и оформили соответствующие документы. Замечу, что, когда "Ротор" ликвидировали, помощники губернатора пообещали главе региона, что никто из игроков и тренеров денег не получит, ничего отдавать не нужно... Но слава богу, получилось все иначе. Здорово помог глава ПФЛ Андрей Соколов и руководитель департамента спорта Волгоградской области Александр Глинянов. Губернатор нашел источники финансирования. В принципе, по-моему, это первый случай, когда клуб, объявленный банкротом, пусть и не в полном объеме, рассчитался с игроками и тренерами. Надеюсь, это станет хорошим прецедентом", – рассказал бывший главный тренер "Ротора" Федор Щербаченко.
"Спорт-Экспресс"
"Год назад мы обратились к Виталию Леонтьевичу Мутко. Долгое время не было никаких подвижек. Однако в конце прошлого года благодаря усилиям президента РФС нам сообщили, что мы получим часть долгов. К слову, Мутко несколько раз встречался с губернатором и убедил его расплатиться с нами. В итоге мы приехали в Волгоград и оформили соответствующие документы. Замечу, что, когда "Ротор" ликвидировали, помощники губернатора пообещали главе региона, что никто из игроков и тренеров денег не получит, ничего отдавать не нужно... Но слава богу, получилось все иначе. Здорово помог глава ПФЛ Андрей Соколов и руководитель департамента спорта Волгоградской области Александр Глинянов. Губернатор нашел источники финансирования. В принципе, по-моему, это первый случай, когда клуб, объявленный банкротом, пусть и не в полном объеме, рассчитался с игроками и тренерами. Надеюсь, это станет хорошим прецедентом", – рассказал бывший главный тренер "Ротора" Федор Щербаченко.
"Спорт-Экспресс"
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