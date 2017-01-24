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"Спартак-2" отправился на второй сбор
Сегодня из Шереметьево "Спартак-2" взяли курс на Ларнаку, откуда доберутся до Айя-Напы. В этом небольшом кипрском городе пройдет первый зарубежный сбор столичной команды, сообщает официальный сайт клуба.
Во вторник утром команда собралась в аэропорту. На рейс зарегистрировались Александр Максименко, Владислав Терешкин, Александр Лихачёв, Артём Мамин, Николай Рассказов, Артём Сокол, Иван Хомуха, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков, Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Игорь Леонтьев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков, Георгий Мелкадзе, Александр Руденко и Артём Федчук.
Следует отметить, что на Кипре к "Спартаку-2" присоединится вратарь Вадим Аверкиев, трудившийся в Айя-Напе с дублем красно-белых. Во время первого зарубежного сбора спартаковцы сыграют три контрольных матча. 28 января наша команда проведет спарринг с ФК "Шопрони" (Венгрия), 2 февраля встретится с ФК "Висла" (Плоцк, Польша), а 4-го — с ФК "Олимпия" (Сату-Маре, Румыния).
Во вторник утром команда собралась в аэропорту. На рейс зарегистрировались Александр Максименко, Владислав Терешкин, Александр Лихачёв, Артём Мамин, Николай Рассказов, Артём Сокол, Иван Хомуха, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков, Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Игорь Леонтьев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Константин Савичев, Артём Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков, Георгий Мелкадзе, Александр Руденко и Артём Федчук.
Следует отметить, что на Кипре к "Спартаку-2" присоединится вратарь Вадим Аверкиев, трудившийся в Айя-Напе с дублем красно-белых. Во время первого зарубежного сбора спартаковцы сыграют три контрольных матча. 28 января наша команда проведет спарринг с ФК "Шопрони" (Венгрия), 2 февраля встретится с ФК "Висла" (Плоцк, Польша), а 4-го — с ФК "Олимпия" (Сату-Маре, Румыния).
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