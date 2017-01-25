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Гендиректор "Шинника": отпускные выплатили, теперь выплачиваем премиальные за прошлый сезон
Генеральный директор ярославского "Шинника" Дмитрий Горин рассказал о текущем финансовом положении клуба.
"Отпускные все уже выплатили. Сейчас выплачиваем премиальные за сезон-2015/2016. За 2016-й у нас осталось полмесяца. Всё идет по плану и выполняется под жёстким контролем губернатора, главы правительства и мэра. Точную дату, когда будут погашены все задолженности, мы сказать не можем. На следующей неделе будут выплаты по премиальным, так что постепенно всё будет выплачено, потому что губернатор дал обещание.
Сейчас готовим все документы, чтобы получить лицензию для выступления в ФНЛ. Смотрим, сколько должны, сколько ещё чего нужно. Думаю, в ближайшее время всё соберём.
Что касается поисков нового спонсора, то работы ведутся, и в скором времени он появится. По точной дате назначения и спонсору особой информации нет. Вопрос очень серьёзный, потому что всё зависит от губернатора. В первую очередь это он встречается с представителями и решает все вопросы по этому поводу, и только потом в дело вступаем мы", - цитирует Горина "Чемпионат.сом".
"Отпускные все уже выплатили. Сейчас выплачиваем премиальные за сезон-2015/2016. За 2016-й у нас осталось полмесяца. Всё идет по плану и выполняется под жёстким контролем губернатора, главы правительства и мэра. Точную дату, когда будут погашены все задолженности, мы сказать не можем. На следующей неделе будут выплаты по премиальным, так что постепенно всё будет выплачено, потому что губернатор дал обещание.
Сейчас готовим все документы, чтобы получить лицензию для выступления в ФНЛ. Смотрим, сколько должны, сколько ещё чего нужно. Думаю, в ближайшее время всё соберём.
Что касается поисков нового спонсора, то работы ведутся, и в скором времени он появится. По точной дате назначения и спонсору особой информации нет. Вопрос очень серьёзный, потому что всё зависит от губернатора. В первую очередь это он встречается с представителями и решает все вопросы по этому поводу, и только потом в дело вступаем мы", - цитирует Горина "Чемпионат.сом".
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