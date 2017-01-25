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Владимир Обухов: с июля игрокам "Кубани" обещают, что вот-вот заплатят

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прокомментировал ситуацию в клубе, где уже более семи месяцев футболисты не получают зарплату.

– Как обстоят дела с долгами?

– Как мы уже и писали в письме, от семи до десяти месяцев. С июля нам обещают, что вот-вот заплатят. Говорят об этом каждую неделю, но пока подвижек нет. В октябре выплатили за 11 июньских дней. На этом пока ограничились. Знаю, что у работников базы тоже были проблемы. Вроде бы им выплатили какую-то часть, но точно сказать не могу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Обухов Кубань
Сегодня, 18:11
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