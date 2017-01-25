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Артем Милевский: возможно, вы увидите прежнего Артема Милевского

Нападающий "Тосно" Артем Милевский рассказал, как проходят сборы команды.

"Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.

Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема", - цитирует Милевского footballua.tv.
Теги: Милевский Тосно
Сегодня, 20:23
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