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Артем Милевский: возможно, вы увидите прежнего Артема Милевского
Нападающий "Тосно" Артем Милевский рассказал, как проходят сборы команды.
"Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.
Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема", - цитирует Милевского footballua.tv.
"Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.
Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема", - цитирует Милевского footballua.tv.
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