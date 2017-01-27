Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Это'О встретился с главным тренером "СКА-Хабаровск"

Экс-нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О посетил расположение "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт команды из ФНЛ.

Форвард принял предложение наставника хабаровского клуба Андрея Гордеева, с которым он знаком по работе в "Анжи". Камерунец пообщался с футболистами "СКА-Хабаровск" и провел с ними совместную фотосессию.

Это'О встретился с главным тренером "СКА-Хабаровск"

Это'О встретился с главным тренером "СКА-Хабаровск"
Теги: СКА-Хабаровск Это’О
Сегодня, 16:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
К чему бы это..Амкар..СКА-Хабаровск...
уж не Керимова ли разыскивает?
Регистрация: 12.08.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.