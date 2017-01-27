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Андрей Коробка: речи о ликвидации "Кубани" не идет

Ситуация в "Кубани" сложная, но о ликвидации речи не идет, сообщил вице-губернатор Краснодарского края и куратор клуба Андрей Коробка.

"Да, финансовая ситуация в клубе непростая, я бы даже сказал очень сложная. Но о его ликвидации не может быть и речи, "Кубань" ни в коем случае не прекратит свое существование.

Что касается вопроса задолженности перед командой, то могу сказать, что в ближайшие дни зарплата игрокам будет выплачена. Сейчас команда завершает свой первый сбор, ребята работают над сыгранностью, к тренировочному процессу подходят профессионально. В целом подготовка к предстоящей весенней части сезона идет полным ходом", - цитирует Коробку ТАСС.
Теги: Коробка Кубань
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