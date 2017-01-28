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Дмитрий Черышев: благодаря руководству Мордовии наша команда возобновляет подготовку
Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.
"В понедельник, 30 января, мы собираемся в Москве, где футболисты пройдут углублённое медобследование. На сбор в Крым с нами летят не только игроки, выступавшие в осенней части первенства ФНЛ, но и восемь перспективных воспитанников мордовского футбола.
Благодаря руководству республики удалось найти финансирование и возобновить подготовку. Вслед за этим, примерно 10 февраля, отправимся на Кипр, где нас ждут матчи Кубка ФНЛ", - цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
"В понедельник, 30 января, мы собираемся в Москве, где футболисты пройдут углублённое медобследование. На сбор в Крым с нами летят не только игроки, выступавшие в осенней части первенства ФНЛ, но и восемь перспективных воспитанников мордовского футбола.
Благодаря руководству республики удалось найти финансирование и возобновить подготовку. Вслед за этим, примерно 10 февраля, отправимся на Кипр, где нас ждут матчи Кубка ФНЛ", - цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
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