Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Черышев: благодаря руководству Мордовии наша команда возобновляет подготовку

Главный тренер "Мордовии" Дмитрий Черышев сообщил, что руководству республики удалось найти деньги на финансирование клуба и саранская команда пройдёт подготовку ко второй части сезона.

"В понедельник, 30 января, мы собираемся в Москве, где футболисты пройдут углублённое медобследование. На сбор в Крым с нами летят не только игроки, выступавшие в осенней части первенства ФНЛ, но и восемь перспективных воспитанников мордовского футбола.

Благодаря руководству республики удалось найти финансирование и возобновить подготовку. Вслед за этим, примерно 10 февраля, отправимся на Кипр, где нас ждут матчи Кубка ФНЛ", - цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
Теги: Черышев Мордовия
Сегодня, 19:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.