Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:45
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Задолженности перед футболистами "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели
Задолженности перед футболистами саранской "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели, заявил министр спорта и физической культуры республики Владимир Киреев. Ранее СМИ сообщали, что игроки "Мордовии" поставили перед руководством клуба ультиматум, согласно которому они не начнут тренироваться, пока долги не будут выплачены.
"Аудит всех расходов мы завершаем. Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду", - цитирует Киреева "Р-Спорт".
"Аудит всех расходов мы завершаем. Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду", - цитирует Киреева "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.