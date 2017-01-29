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Задолженности перед футболистами "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели

Задолженности перед футболистами саранской "Мордовии" начнут погашаться с начала следующей недели, заявил министр спорта и физической культуры республики Владимир Киреев. Ранее СМИ сообщали, что игроки "Мордовии" поставили перед руководством клуба ультиматум, согласно которому они не начнут тренироваться, пока долги не будут выплачены.

"Аудит всех расходов мы завершаем. Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики, и с понедельника мы приглашаем к тренировкам команду", - цитирует Киреева "Р-Спорт".
Теги: Мордовия Киреев
Сегодня, 15:46
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