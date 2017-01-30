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Кирилл Панченко покинул сбор "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко покинул сбор команды в Турции, информирует пресс-служба клуба.

Отмечается, что причиной стали семейные обстоятельства. Игрок пропустит товарищескую встречу с "Тоболом", а присоединится к "Динамо" только на следующем сборе.
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 17:52
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5
(2)
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
TM_Rostov,
Согласен
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:05) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Kolpino2
Ставлю на ЦСКА. На 2-м месте - Локо.


поставлю на третье Ростов
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: mikelo73
Кто то перекупил у Динамо - скоро узнаем.

Ставлю на ЦСКА. На 2-м месте - Локо.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: mikelo73
Кто то перекупил у Динамо - скоро узнаем.


Там по перекупу сложная схема. Но то что семейные обстоятельства можно трактовать , как переезд в другой город, тут согласен...
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кто то перекупил у Динамо - скоро узнаем.
Регистрация: 18.03.2012
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