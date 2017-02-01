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Кирилл Погребняк продолжит карьеру в "Зените-2"

Нападающий "Томи" Кирилл Погребняк продолжит карьеру в "Зените-2", передаёт Sportbox.

В петербургский клуб 24-летний форвард перешел в статусе свободного агента, разорвав контракт с сибиряками.

За "Томь" младший брат Павла Погребняка выступал с 2011 года, проведя в ее составе 87 матчей и забив 23 мяча. В нынешнем чемпионате он принял участие в 6 играх.
Теги: Зенит-2 Томь
Сегодня, 17:14
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(0)
№4 Написал: скальп (Сегодня, 18:07) #
  • -3
  •  (3)

скоро и братика подтянет,давненько не доили миллера joy
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да какая перспектива?Просто для Зенита 2 игрока.Только и всего.Игрок как раз для Фнл.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:23) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Saveger
для 24 лет он очень посредственен

на перспективу берут... к 30 заиграет)
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
бессмысленный трансфер... надеются, что из него вырастет новый Дзюба? для 24 лет он очень посредственен
Регистрация: 16.03.2010
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