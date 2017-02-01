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Кирилл Погребняк продолжит карьеру в "Зените-2"
Нападающий "Томи" Кирилл Погребняк продолжит карьеру в "Зените-2", передаёт Sportbox.
В петербургский клуб 24-летний форвард перешел в статусе свободного агента, разорвав контракт с сибиряками.
За "Томь" младший брат Павла Погребняка выступал с 2011 года, проведя в ее составе 87 матчей и забив 23 мяча. В нынешнем чемпионате он принял участие в 6 играх.
В петербургский клуб 24-летний форвард перешел в статусе свободного агента, разорвав контракт с сибиряками.
За "Томь" младший брат Павла Погребняка выступал с 2011 года, проведя в ее составе 87 матчей и забив 23 мяча. В нынешнем чемпионате он принял участие в 6 играх.
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