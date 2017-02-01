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Борис Ротенберг: долги московского "Динамо" никому не мешают

Задолженность московского "Динамо" перед бизнесменом Борисом Ротенбергом "никому не мешает".

"Долг пролонгирован. И он никому не мешает", - цитирует Ротенберга ТАСС.

В сентябре стало известно, что "Динамо" должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.
Теги: Ротенберг Динамо
Сегодня, 19:06
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