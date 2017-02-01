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Борис Ротенберг: долги московского "Динамо" никому не мешают
Задолженность московского "Динамо" перед бизнесменом Борисом Ротенбергом "никому не мешает".
"Долг пролонгирован. И он никому не мешает", - цитирует Ротенберга ТАСС.
В сентябре стало известно, что "Динамо" должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.
"Долг пролонгирован. И он никому не мешает", - цитирует Ротенберга ТАСС.
В сентябре стало известно, что "Динамо" должно около €75 млн (примерно 5 млрд рублей) структурам, подконтрольным Ротенбергу, который, будучи президентом клуба, финансировал его займами.
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