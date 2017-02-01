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Константин Емельянов: получали зарплату за сентябрь и еще какую-то часть за октябрь
Главный тренер "Луч-Энергии" Константин Емельянов рассказал, что в расположении приморцев из "Амкара" вернулся защитник Алексей Грицаенко и поведал о перспективах работающего с командой на сборе в Турции бразильского полузащитника Кристиана Сильвы.
"С 31 января Грицаенко тренируется с нами, а что там по нему решат, не знаю. Есть информация, что он понравился "Амкару". Но официального предложения по нему пока не было. Кристиан Сильва? Он друг Нивалдо, который и порекомендовал его. Надо смотреть в игре. Что-то в нем есть — техника, хорошая левая нога. Вопрос, насколько он вынослив, обучаем ли тактически. Проверим его в ходе контрольных матчей. Также с командой работает группа местных воспитанников.
По финансам пока тишина. Когда получали зарплату? За сентябрь. И еще какую-то часть — за октябрь", - цитирует Емельянова Sportbox.ru.
"С 31 января Грицаенко тренируется с нами, а что там по нему решат, не знаю. Есть информация, что он понравился "Амкару". Но официального предложения по нему пока не было. Кристиан Сильва? Он друг Нивалдо, который и порекомендовал его. Надо смотреть в игре. Что-то в нем есть — техника, хорошая левая нога. Вопрос, насколько он вынослив, обучаем ли тактически. Проверим его в ходе контрольных матчей. Также с командой работает группа местных воспитанников.
По финансам пока тишина. Когда получали зарплату? За сентябрь. И еще какую-то часть — за октябрь", - цитирует Емельянова Sportbox.ru.
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