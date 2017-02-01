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Владимир Стржалковский: бюджет "Динамо" в РФПЛ будет выше, чем у любой команды из нижней восьмерки

Финансирование "Динамо" в РФПЛ будет большим, чем у двух команд второй восьмерки лиги вместе взятых, заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Динамо" планирует и готовится к выступлению в РФПЛ. Финансирование все равно будет больше, чем у любой команды второй восьмерки или даже двух вместе взятых. И это при сокращении бюджета на 60%", - цитирует Стражилковского "Р-Спорт".
Теги: Динамо
Сегодня, 20:45
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№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:23) #
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online

Начальники уже решили что мы в вышке! Молодцы!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давно пора поднять команду!Удачи ,Динамо!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
понтуемся? вы сначала в рфпл-то выйдите
Регистрация: 16.03.2010
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