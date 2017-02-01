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Василий Уткин: новая арена "Динамо" по стоимости превышает "Крестовский"

Известный спортивный комментатор Василий Уткин затронул тему строительства нового стадиона "Динамо".

"Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион "Динамо". Эта арена по стоимости превысит "Крестовский". По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона "Динамо" уже составляет 1,5 миллиарда евро. "Крестовский" оценивается в 1 миллиард", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин
Сегодня, 22:11
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(3)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Печень Васи не фильтрует кровь после пробития отвёрткой и он несёт чушь. Вроде правильно сказал, но о главном умолчал. Просто тактично забыл, что входит в стоимость.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:28) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну вот зачем эта жирная свинья так говорит? Ведь все понимает, что якобы в 1,5млрд входит и стадион "Динамо" и спортвная арена для других видов спорта и весь микрарайон с домами и офисными центрами.
ВТБ у себя что ли ворует? Эти удаваться. Деньги-то не из бюджета города и не из пенсионных фондов и социальных программ.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:21) #
  • +3
  •  (11)
online

Не известный а забытый Вася опять несет бред и ахинею дабы его вспомнили!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 22:20) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Алания»
Уткин к двум стадионам, футбольному и ледовому, приплюсовал гостиницы, жилье, офисные площади и торговый центр, что там строятся... joy
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:15) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ох, сомневаюсь...
Писали не больше 12, а тут сразу 90.
Уткин опять в запое, это ему белочка сказала или змей зеленый
Регистрация: 6.01.2006
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