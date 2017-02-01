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Роман Орещук: нам некого продавать в Европу

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук затронул тему не востребованности российских футболистов в Европе.

"Нам некого продавать, а если есть кого, то ребята с русским паспортом самим нужны. Да и платят дома больше, чем можно получить в Европе. Туда хотят ехать те, кто зарабатывает сравнительно небольшие деньги. Средняя, небольшая зарплата футболиста в РФПЛ 15 тысяч евро. В Европе можно заработать почти под 30 тысяч. В год в среднем получается 360 тысяч евро. Эти деньги готовы платить в Германии, Испании. За такие деньги нас там не ждут, за меньшие – да. Когда ты молодой, тебе все равно сколько платят. А более взрослым надо учитывать многие моменты", - цитирует Орещука "Спорт FM".
Теги: Орещук
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