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Рустем Хузин: у меня просто уши с ума сошли от крика Петреску

Бывший главный тренер нижнекамского "Нефтехимика" Рустем Хузин поделился своим мнением о тренерах-легионерах в России.

"Гончаренко – тренер с большой буквы. Сильные иностранные специалисты в нашем чемпионате – это неплохо, и они были, достаточно назвать имя Хиддинка или Эмери. Но меня просто убивало, когда у нас работали такие персонажи, как Муслин и Петреску. Что думаю о Муслине, я уже говорил, но Петреску ему в чем-то и фору даст. Когда моя команда с его играла, у меня просто уши с ума сошли от его крика. Причем не на своих игроков, а на судей, что он им там говорит – сущий кошмар", - цитирует Хузина KazanFirst.
Теги: Хузин Муслин Петреску
Вчера, 22:22
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 22:54) #
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В обще то голова с ума сходит , у кого она есть ...получаются что есть только уши,как говорят что выросло то выросло,извини конечно.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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