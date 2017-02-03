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Нижегородская "Волга" признана банкротом
Арбитражный суд Нижегородской области признал несостоятельным "Волгау" по иску коммерческой организации и взыскал с него около 10 млн рублей в пользу должника.
"Решением суда в отношении Ассоциации "Футбольный клуб "Волга" (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)", - сообщили в пресс-службе суда.
Там отметили, что решение вынесено по иску организации "Сапфир", в пользу которой с "Волги" будет взыскано около 10 млн рублей. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника - клуба "Волга", сроком на шесть месяцев.
ТАСС
"Решением суда в отношении Ассоциации "Футбольный клуб "Волга" (Нижний Новгород) прекращена процедура наблюдения. Клуб признан несостоятельным (банкротом)", - сообщили в пресс-службе суда.
Там отметили, что решение вынесено по иску организации "Сапфир", в пользу которой с "Волги" будет взыскано около 10 млн рублей. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника - клуба "Волга", сроком на шесть месяцев.
ТАСС
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