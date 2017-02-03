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"Мордовия" погасила задолженности по зарплатам

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко сообщил, что руководство погасило задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом клуба.

"Мордовия" погасила задолженности по зарплатам футболистам и персоналу клуба за четыре месяца с сентября по декабрь, чтобы ничего не мешало им полноценно готовиться ко второй части чемпионата.

С Черышевым ведём переговоры, чтобы найти компромисс и оперативно решить вопрос с выплатой компенсации", - цитирует Порфененко "Чемпионат.сом".
Теги: Мордовия
Сегодня, 18:26
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