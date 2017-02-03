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Адмир Чатович перешел в "Химки"
"Химки" подписали контракт со шведским атакующим центральным полузащитником Адмиром Чатовичем, информирует официальный сайт клуба.
Соглашение с хавбеком рассчитано на 1,5 года. Выступать полузащитник будет под номером "8".
"Очень рад тому, что подписал контракт с "Химками". Переговоры и все другие аспекты моего перехода были проведены на высоком профессиональном уровне — это меня впечатлило. Прилетел в Россию только вчера вечером, но уже успел посмотреть на условия, в которых мне предстоит работать — уровень очень хороший, я очень доволен. У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры. Когда узнал об интересе со стороны ФК "Химки", то пообщался со своими знакомыми, изучил информацию о команде и понял, что здесь хороший клуб, в котором работают профессионалы. Это и определило мой выбор. Думаю, что все сделал правильно и что в дальнейшем у меня здесь также все сложится хорошо. С огромным желанием отправляюсь в Турцию, чтобы познакомиться с одноклубниками и тренерским штабом и приступить к работе", - заявил Чатович.
Соглашение с хавбеком рассчитано на 1,5 года. Выступать полузащитник будет под номером "8".
"Очень рад тому, что подписал контракт с "Химками". Переговоры и все другие аспекты моего перехода были проведены на высоком профессиональном уровне — это меня впечатлило. Прилетел в Россию только вчера вечером, но уже успел посмотреть на условия, в которых мне предстоит работать — уровень очень хороший, я очень доволен. У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры. Когда узнал об интересе со стороны ФК "Химки", то пообщался со своими знакомыми, изучил информацию о команде и понял, что здесь хороший клуб, в котором работают профессионалы. Это и определило мой выбор. Думаю, что все сделал правильно и что в дальнейшем у меня здесь также все сложится хорошо. С огромным желанием отправляюсь в Турцию, чтобы познакомиться с одноклубниками и тренерским штабом и приступить к работе", - заявил Чатович.
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