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Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
"Томь" с минимальным счетом обыграла "Шинник"
Контрольный матч.
Турция.
ТОМЬ (РОССИЯ) - ШИННИК (РОССИЯ) - 1:0 (1:0).
Голы: Голышев, 7 (1:0).
"Томь": Шамов (Мелихов, 46), Горбатюк, Миюшкович, Чеминава (Чуперка, 65), Риера, Ковальчук (Саламатов, 65), Макурин (Гвинейский, 53), Попов (Сасин, 53), Пугин (Соболев, 46), Голышев (Костин, 65), Кухарчук (Кудряшов, 57).
"Шинник": Малышев, Евсеев, Гоцук, Чистяков, Царикаев, Сиротов, Троянов, Ятченко, Султонов, Низамутдинов, Земсков
Турция.
ТОМЬ (РОССИЯ) - ШИННИК (РОССИЯ) - 1:0 (1:0).
Голы: Голышев, 7 (1:0).
"Томь": Шамов (Мелихов, 46), Горбатюк, Миюшкович, Чеминава (Чуперка, 65), Риера, Ковальчук (Саламатов, 65), Макурин (Гвинейский, 53), Попов (Сасин, 53), Пугин (Соболев, 46), Голышев (Костин, 65), Кухарчук (Кудряшов, 57).
"Шинник": Малышев, Евсеев, Гоцук, Чистяков, Царикаев, Сиротов, Троянов, Ятченко, Султонов, Низамутдинов, Земсков
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