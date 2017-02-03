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"Томь" с минимальным счетом обыграла "Шинник"

Контрольный матч.

Турция.

ТОМЬ (РОССИЯ) - ШИННИК (РОССИЯ) - 1:0 (1:0).

Голы: Голышев, 7 (1:0).

"Томь": Шамов (Мелихов, 46), Горбатюк, Миюшкович, Чеминава (Чуперка, 65), Риера, Ковальчук (Саламатов, 65), Макурин (Гвинейский, 53), Попов (Сасин, 53), Пугин (Соболев, 46), Голышев (Костин, 65), Кухарчук (Кудряшов, 57).

"Шинник": Малышев, Евсеев, Гоцук, Чистяков, Царикаев, Сиротов, Троянов, Ятченко, Султонов, Низамутдинов, Земсков
Теги: Томь Шинник
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
значит не всё так плохо у Томи, Шинник во всяком случае обыграть в состоянии
Регистрация: 16.03.2010
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