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Решение суда Марселя в отношении российских фанатов не будет оспариваться
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил, что решение французского суда в отношении российских болельщиков не будет оспариваться за неимением юридических оснований.
"Перед своим освобождением Ерунов и Горбачев поставили свои подписи на всех необходимых документах, и с юридической точки зрения теперь бесполезно что-либо оспаривать и отстаивать. А время, проведенное в тюрьме, им никто не вернет. Напомню, что изначальный приговор у них был очень суровый — одному дали два года, другому — полтора. И слава богу, что они вернутся в январе 2017-го", - цитирует Шпрыгина "Газета.ру".
Ранее глава ВОБ заявил, что вынесенные судом Марселя обвинительные заключения в отношении российских болельщиков носили политический характер.
"Перед своим освобождением Ерунов и Горбачев поставили свои подписи на всех необходимых документах, и с юридической точки зрения теперь бесполезно что-либо оспаривать и отстаивать. А время, проведенное в тюрьме, им никто не вернет. Напомню, что изначальный приговор у них был очень суровый — одному дали два года, другому — полтора. И слава богу, что они вернутся в январе 2017-го", - цитирует Шпрыгина "Газета.ру".
Ранее глава ВОБ заявил, что вынесенные судом Марселя обвинительные заключения в отношении российских болельщиков носили политический характер.
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