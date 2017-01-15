Туре вернется в заявку "Манчестер Сити" на матчи плей-офф ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Яя Туре, не попавший в заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов, вернется в нее перед плей-офф."Он заслуживает этого. В первой части сезона он не мог играть из-за проблем с физикой, но безусловно, он заслуживает право сыграть в плей-офф.Что касается нового контракта Туре, то мы поговорим об этом в конце сезона", — цитирует Гвардиолу Goal.