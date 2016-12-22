Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ростов" поможет семье погибшего болельщика

13 декабря в Москве оказался насмерть сбит "Мерседесом" 27-летний футболист-любитель Юрий Карпов, являющийся болельщиком "Ростова".

Футболом Карпов увлекался с самого детства: занимался в спортивной школе, болел за любимый клуб и даже выступал за команду болельщиков "Ростова".

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов заявил, что клуб и он сам окажут помощь семье погибшего.

"Сейчас я нахожусь в командировке, руководство пока не рассказало мне о произошедшем несчастье. Хочется выразить соболезнования родным и близким погибшего. Мы окажем помощь семье Юрия. И клуб поможет, и я", — передает слова Узденова "Спорт-экспресс".
Теги: Ростов
Сегодня, 18:25
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Господа придавили простолюдина теперь их точно оштрафуют.
Регистрация: 22.03.2014
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Жаль.. 27 лет . Жить и жить ! Мир праху .
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Spartacus1971
Посмотрел видос по ютуб,жесть конечно.Человек шёл по тратуару,а машина боком вреазалась в него.А эти подонки в машине скрылись с места событий,мрази.

Они не сразу скрылись, посмотрели сперва что да как. Говорят, что они из мусорских. Мусора же и ход делу тормозят!
Регистрация: 30.05.2015
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:37) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Посмотрел видос по ютуб,жесть конечно.Человек шёл по тратуару,а машина боком вреазалась в него.А эти подонки в машине скрылись с места событий,мрази.

подонки? млять..это питарасы! чтобы их настигла такая же участь!


--------------------
Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
сколько условно "впаяют"?


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел видос по ютуб,жесть конечно.Человек шёл по тратуару,а машина боком вреазалась в него.А эти подонки в машине скрылись с места событий,мрази.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (3)

надо уже сажать этих убийц за рулем... причем надолго и далеко!
Регистрация: 20.03.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.