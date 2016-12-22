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Игорь Семшов: не собираюсь покидать состав правления НФЛ
Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов не намерен покидать состав правления Народной футбольной лиги (НФЛ) после того, как войдет в тренерский штаб тульского "Арсенала".
"Думаю, что я останусь в этом проекте, он мне интересен. У любителей есть что подметить, посмотреть интересного, создать им условия, чтобы они не чувствовали себя непрофессионалами. Иногда смотришь на их игры и радуешься, что не зря создана эта лига. Она прогрессирует, набирает обороты: думаю, с каждым разом количество команд будет все больше и больше", - цитирует Семшова ТАСС.
"Думаю, что я останусь в этом проекте, он мне интересен. У любителей есть что подметить, посмотреть интересного, создать им условия, чтобы они не чувствовали себя непрофессионалами. Иногда смотришь на их игры и радуешься, что не зря создана эта лига. Она прогрессирует, набирает обороты: думаю, с каждым разом количество команд будет все больше и больше", - цитирует Семшова ТАСС.
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