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Игорь Семшов: не собираюсь покидать состав правления НФЛ

Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов не намерен покидать состав правления Народной футбольной лиги (НФЛ) после того, как войдет в тренерский штаб тульского "Арсенала".

"Думаю, что я останусь в этом проекте, он мне интересен. У любителей есть что подметить, посмотреть интересного, создать им условия, чтобы они не чувствовали себя непрофессионалами. Иногда смотришь на их игры и радуешься, что не зря создана эта лига. Она прогрессирует, набирает обороты: думаю, с каждым разом количество команд будет все больше и больше", - цитирует Семшова ТАСС.
Теги: Семшов
Сегодня, 19:06
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:49) #
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Игорь один из интелигентниших и умных игроков и надеюсь тренеров.
Регистрация: 11.04.2016
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