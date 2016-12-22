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Денис Глушаков: я бы никогда не попросил тренерский штаб взять в команду какого-либо игрока

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опроверг сообщения о том, что он рекомендовал тренерскому штабу красно-белых вернуть в команду защитника Кирилла Комбарова.

"Это полный бред. Я бы никогда в жизни не подошел к тренерскому штабу и не попросил о том, чтобы взять в команду какого-либо игрока", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:49
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14
(2)
№14 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
О , бомжики аж разрываются . На одной " ветке "- Глушаков ходил , на другой - нет . Унылые озадачены , где же больше народу их заметит . Костик , вы бы уж с Блессингом, да Витьком придурошным- под одним ником выступали . Ну там - Витюня Утекайсинг , например . Чего зря чернила изводите...

Витюня это та ещё прощелыга ! Открывает своё хайло, а когда его затыкаешь и ставишь на место, вкладывает и жалуется, как последняя, продажная барышня! Потом по новой открывается под другим ником и продолжает гадить на этой ветке! Закладывает - моментально! Не мужик , а баба, типа - Блессинга...
Регистрация: 10.01.2014
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
я, видимо, слишком хорошего мнения о свиньях

а может наоборот я через чур резок к несчастным relaxed вполне допускаю, Александр, что Глушаков, по простоте своей душевной, мог и пойти попросить за красно-белого брата, но получив указание - знай своё место бл., струхнул и выступил с опровержением

Кто из нас прав, Константин Леонидович, рассудит время, но в любом случае, нам надо быть поснисходительней к свиньям, уж больно они ранимые. Как дети, перед глазами которого в магазине замаячила вожделенная игрушка, и он не знает, купит её ему папа, или нет.


Вас в зеркале давно отражалось?
Зеня- это дорогая содержанка при папике, исполняющем все капризы этой дуры, даже выезжая на разборки в ДТП с ее участием..
Пока папик вас терпит, вы жируете..
Но папики заканчиваются..
Или их деньги..
Или их интерес к состарившимся содержанкам..
Ни один из этих сценариев для вас ничем хорошим не закончится.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
я, видимо, слишком хорошего мнения о свиньях

а может наоборот я через чур резок к несчастным relaxed вполне допускаю, Александр, что Глушаков, по простоте своей душевной, мог и пойти попросить за красно-белого брата, но получив указание - знай своё место бл., струхнул и выступил с опровержением

Кто из нас прав, Константин Леонидович, рассудит время, но в любом случае, нам надо быть поснисходительней к свиньям, уж больно они ранимые. Как дети, перед глазами которого в магазине замаячила вожделенная игрушка, и он не знает, купит её ему папа, или нет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
я, видимо, слишком хорошего мнения о свиньях

а может наоборот я через чур резок к несчастным relaxed вполне допускаю, Александр, что Глушаков, по простоте своей душевной, мог и пойти попросить за красно-белого брата, но получив указание - знай своё место бл., струхнул и выступил с опровержением


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
какая дружба в свинарне? серпентарий, расчёт сплошной.

Да, наверно за отступные.
Вы правы Константин, а я, видимо, слишком хорошего мнения о свиньях. disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
О , бомжики аж разрываются . На одной " ветке "- Глушаков ходил , на другой - нет . Унылые озадачены , где же больше народу их заметит . Костик , вы бы уж с Блессингом, да Витьком придурошным- под одним ником выступали . Ну там - Витюня Утекайсинг , например . Чего зря чернила изводите...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:46) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Зря отвергает, за друга надо впрягаться, что тут такого??

какая дружба в свинарне? серпентарий, расчёт сплошной...хочет заманить Кирюху, чтоб на его фоне выглядеть не таким уж и говномячистом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:33) #
  • -10
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Зря отвергает, за друга надо впрягаться, что тут такого??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 20:13) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Верим!
Регистрация: 2.09.2016
№5 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 20:07) #
  • -5
  •  (17)

utekay,
chert! smiling_imp smiling_imp
Регистрация: 12.07.2016
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:07) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kapitan601
Ссыканул...

Орзул?
Всем спасибо)))
2 подружки с большим ртом могут не беспокоиться))))
бананы из РИО вам везут на Газели smile


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:06) #
  • +6
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kapitan601
Ссыканул "звезда Всея Руси"!

Денису и остаётся ссать на такие прокладки..
утекаевна уже здесь,лыбу давит joy
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:01) #
  • -20
  •  (32)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kapitan601
Ссыканул "звезда Всея Руси"! Как бы самого не турнули

laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 19:56) #
  • -16
  •  (34)
Болеет за:
«Реал»
Ссыканул "звезда Всея Руси"! Как бы самого не турнули. Пол сезона поиграл во что-то напоминающее футбол и, задрал нос. Всё будет видно дальше.
Регистрация: 4.10.2010
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