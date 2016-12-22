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Денис Глушаков: мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Каррере я не звонил

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал информацию, согласно которой он вместе с Дмитрием Комбаровым просил руководство клуба вернуть в команду Кирилла Комбарова.

"Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из интернета. Это очередная утка, которой мы были удивлены.

Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают и никто не с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду", - приводит слова Глушакова "Спорт FM".
Теги: Глушаков Комбаров К. Каррера Спартак
Сегодня, 22:02
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№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Слишком сервант, стал много яяяякать.
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
ГЛУШАКОВ: НО КАРРЕРЕ Я НЕ ЗВОНИЛ

Считай, позвонил.
Регистрация: 3.06.2014
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