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Денис Глушаков: мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Каррере я не звонил
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал информацию, согласно которой он вместе с Дмитрием Комбаровым просил руководство клуба вернуть в команду Кирилла Комбарова.
"Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из интернета. Это очередная утка, которой мы были удивлены.
Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают и никто не с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду", - приводит слова Глушакова "Спорт FM".
"Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из интернета. Это очередная утка, которой мы были удивлены.
Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают и никто не с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду", - приводит слова Глушакова "Спорт FM".
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