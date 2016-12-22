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Леонид Кучук: жаль, не выиграл чемпионат России с "Локомотивом"
Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук рассказал о периоде работы в России.
"Когда один тренер приходит вместо другого — это обычное явление в футболе. И я могу сказать, что сделал все порядочно. Все остальное... За 89 лет, что существует команда "Кубань", лучших результатов она добивалась при мне. Выход в Лигу Европы — там уже Витя Гончаренко играл. Выход в финал Кубка, проиграли, но финал — это лотерея. И это при том, что там многое не по-футбольному было.
В какой-то период сложилась тяжелая финансовая ситуация. Например, такой известный футболист, как Угу Алмейда, четыре месяца тренировался и играл без зарплаты. Были огромные долги по разным направлениям. Иногда приходилось закрывать это личными средствами, чтобы работники клуба выживали. Можно по-разному ко всему относиться. Только болельщики, которых специально организовывают против "Кубани", добились своего. Где сейчас "Кубань"?
В ФНЛ на 14-м месте. Не видно ее и не слышно. И это при таких традициях. Немножко обидно за все это. А в "Локомотиве" что? Когда я приходил, команда была уровня восьмого-девятого места. Начали подниматься. Жаль, не выиграли чемпионат — хотели, но... Я очень болезненно это воспринял. Но даже бронза — первая медаль за восемь лет. А что не стали чемпионами, так нужно понимать: на большой результат должны работать не только тренер и игроки, но и клубный менеджмент. Скажу так. И хватит", - цитирует Кучука "Прессбол".
"Когда один тренер приходит вместо другого — это обычное явление в футболе. И я могу сказать, что сделал все порядочно. Все остальное... За 89 лет, что существует команда "Кубань", лучших результатов она добивалась при мне. Выход в Лигу Европы — там уже Витя Гончаренко играл. Выход в финал Кубка, проиграли, но финал — это лотерея. И это при том, что там многое не по-футбольному было.
В какой-то период сложилась тяжелая финансовая ситуация. Например, такой известный футболист, как Угу Алмейда, четыре месяца тренировался и играл без зарплаты. Были огромные долги по разным направлениям. Иногда приходилось закрывать это личными средствами, чтобы работники клуба выживали. Можно по-разному ко всему относиться. Только болельщики, которых специально организовывают против "Кубани", добились своего. Где сейчас "Кубань"?
В ФНЛ на 14-м месте. Не видно ее и не слышно. И это при таких традициях. Немножко обидно за все это. А в "Локомотиве" что? Когда я приходил, команда была уровня восьмого-девятого места. Начали подниматься. Жаль, не выиграли чемпионат — хотели, но... Я очень болезненно это воспринял. Но даже бронза — первая медаль за восемь лет. А что не стали чемпионами, так нужно понимать: на большой результат должны работать не только тренер и игроки, но и клубный менеджмент. Скажу так. И хватит", - цитирует Кучука "Прессбол".
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