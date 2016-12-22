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СМИ: "Краснодар" готов был платить Луневу в полтора раза больше, чем "Зенит"
Вратарь "Уфы" Андрей Лунев мог перейти в "Краснодар", сообщает "Матч ТВ".
"Быки" были готовы платить футболисту в полтора раза больше, чем "Зенит". Вратарь выбрал вариант с переходом в петербургскую команду. Ожидается, что "Зенит" официально объявит о трансфере в пятницу.
В нынешнем сезоне вратарь провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На счету кипера 6 сухих матчей в чемпионате.
"Быки" были готовы платить футболисту в полтора раза больше, чем "Зенит". Вратарь выбрал вариант с переходом в петербургскую команду. Ожидается, что "Зенит" официально объявит о трансфере в пятницу.
В нынешнем сезоне вратарь провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На счету кипера 6 сухих матчей в чемпионате.
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