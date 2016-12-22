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СМИ: "Краснодар" готов был платить Луневу в полтора раза больше, чем "Зенит"

Вратарь "Уфы" Андрей Лунев мог перейти в "Краснодар", сообщает "Матч ТВ".

"Быки" были готовы платить футболисту в полтора раза больше, чем "Зенит". Вратарь выбрал вариант с переходом в петербургскую команду. Ожидается, что "Зенит" официально объявит о трансфере в пятницу.

В нынешнем сезоне вратарь провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На счету кипера 6 сухих матчей в чемпионате.
Теги: Лунев Краснодар Зенит
Сегодня, 22:29
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№33 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
полыхают и громыхают пуканы бомжей

Опять им сортир затопит smile


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№32 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:46) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не горят и рвутся, а полыхают и громыхают пуканы бомжей..
Знатно Краснодар помойку разворошил..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№31 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
..."Быки" были готовы платить футболисту в полтора раза больше, чем "Зенит
Чушь, похоже опять Нобель развлекается над Черданцев и К&! smile
Регистрация: 15.12.2013
№30 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:36) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего не путают, может спартак, а не быки?? свиньи же вратаря искали??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№29 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
то,что в вашем болоте съедают..

Там - исключительно псилоцибины жрут. А лошадевушки, говорят, травой питаются, одну недавно повязали за это smile


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№28 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:28) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
подозреваю, что Миллер только матчи Зенита и смотрит. А Чердак если Зениту жопу лижет то всеми остальными способами обсасывает Спартак. Причем вместе со Шмурновым, которому хлебом не корми дай обсудить Спартак, Геничем и Арустамяном.

ТАСС уполномочен заявить..
не надо Спартаку приписывать то,что в вашем болоте съедают..
Регистрация: 14.12.2011
№27 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 23:27) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не ругайтесь люди,каждый клуб хорош по своему,у спартака много титулов и болельщиков,у нашего клуба много денег и немножко титулов,я вот люблю свой зенит уже с 2007 года,короче пусть победим сильнейший!!

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


--------------------
Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№26 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 23:26) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: rooiwit
Думаешь он не смотрит матч тв и не дает указания побольше лизать жопу зениту как это делает Чердак?Уже все говорят что он будет вместо Генки в будущем комментировать игры зенита:)у какого еще клуба 2 ручных комментатора?Погорелова уже все не навидят и просят вернуть генку

подозреваю, что Миллер только матчи Зенита и смотрит. А Чердак если Зениту жопу лижет то всеми остальными способами обсасывает Спартак. Причем вместе со Шмурновым, которому хлебом не корми дай обсудить Спартак, Геничем и Арустамяном.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№25 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:23) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
Все правильно,он с детства болел за Спартак как и его отец,тоже самое Глушаков,можешь найти в интернете его детские фотки где у него была тетрадь со Спартаком и в комнате висели футболки Цымбаларя и других игроков,все любили Спартак и болели за него пока зенит болтался в 1 дивизионах:)
Регистрация: 22.12.2016
№24 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:21) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
как загорелись пуканы лазурных..

А до них только сейчас начало доезжать, каким макаром у дуба по имени Позорен такая зарплата на рисовалась) Тоже Краснодар подъепал, а они, лопухи болотные - поверили laughing


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№23 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:20) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
Вы товарищ сначала сами научитесь разговаривать,это вам не питерская гопота,или уже навернули стакан боярышника и краев не видите
Регистрация: 22.12.2016
№22 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:19) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
как загорелись пуканы лазурных.. joy
возвращаться на родимые помойки больно..
Регистрация: 14.12.2011
№21 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:19) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Цитата: Витек 88-20
Конечно Миллер все купил!


Нет, только пару вагонов некондиционного леса - Бздюбу и топорена, а также свистка Иванова! На большее денег не хватило - все на затопленный сортир утекли!

Научись разговаривать. Здесь не свиньи и не хлев, а люди в отличии от тебя! Да, все и всех скупили в том числе и твой могучий клуб.Смотри а то скоро твою опу купят и то же будут иметь как имеют твой спортаг.

Цитата: rooiwit
Витек 88-20,
Так точно,так и поступил молодой перспективный вратарь Селихов который даже отказался от 50 млн рублей которые он мог получить за переход в Спартак,а зенит бьется в конвульсиях и не знает какого вратаря купить,уже всех перебрали и все таки сделали свой выбор на великом Луневе у которого 10 игр в рфпл к 25 годам,Круто!

Ну Селихов, конечно же за ромб пошел играть он видь с детства за спортаг, как и все игроки спортага! А в Зенит все ради бабла идут играть! Самому не противно? Видь сами же себе лижите *опу!
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Цитата: rooiwit
Скорее всего на Матч-тв получили люлей от Миллера за инфу про 3.5 миллиона по трансферу Лунева, и чтобы как-то это оправдать Тинка дала указание сделать вброс в духе: в Краснодаре ему предлагали еще больше,тут нужно быть адекватным человеком,а не болельщиком зенита, чтобы понять что Лунев нахрен не нужен Краснодару,потому что у них и так есть 2 вратаря нормального уровня,всем известно где у нас всех больше платят

если бы Миллер смотрел матчТВ , думаю, там половину свинных потрахов нахрен бы выгнали.

Думаешь он не смотрит матч тв и не дает указания побольше лизать жопу зениту как это делает Чердак?Уже все говорят что он будет вместо Генки в будущем комментировать игры зенита:)у какого еще клуба 2 ручных комментатора?Погорелова уже все не навидят и просят вернуть генку
Регистрация: 22.12.2016
№19 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:15) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myzetinsuperclub
что где то в России предлагали больше денег чем наш великий Зенит,чуть со смеху не помер

самое обидное,что вы же ценник такой загнули..
не ходите сами и не ведите пока на ваш новый стадион детей и друзей..картинка по телевидению тоже будет приятной..
Регистрация: 14.12.2011
№18 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:13) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Конечно Миллер все купил!


Нет, только пару вагонов некондиционного леса - Бздюбу и топорена, а также свистка Иванова! На большее денег не хватило - все на затопленный сортир утекли!


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№17 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
Так точно,так и поступил молодой перспективный вратарь Селихов который даже отказался от 50 млн рублей которые он мог получить за переход в Спартак,а зенит бьется в конвульсиях и не знает какого вратаря купить,уже всех перебрали и все таки сделали свой выбор на великом Луневе у которого 10 игр в рфпл к 25 годам,Круто!
Регистрация: 22.12.2016
№16 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: rooiwit
Скорее всего на Матч-тв получили люлей от Миллера за инфу про 3.5 миллиона по трансферу Лунева, и чтобы как-то это оправдать Тинка дала указание сделать вброс в духе: в Краснодаре ему предлагали еще больше,тут нужно быть адекватным человеком,а не болельщиком зенита, чтобы понять что Лунев нахрен не нужен Краснодару,потому что у них и так есть 2 вратаря нормального уровня,всем известно где у нас всех больше платят

если бы Миллер смотрел матчТВ , думаю, там половину свинных потрахов нахрен бы выгнали.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№15 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
Скорее всего на Матч-тв получили люлей от Миллера за инфу про 3.5 миллиона по трансферу Лунева, и чтобы как-то это оправдать Тинка дала указание сделать вброс в духе: в Краснодаре ему предлагали еще больше,тут нужно быть адекватным человеком,а не болельщиком зенита, чтобы понять что Лунев нахрен не нужен Краснодару,потому что у них и так есть 2 вратаря нормального уровня,всем известно где у нас всех больше платят

Только к явам переходят за ромбик играть))) Особенно старое полено Адриано)))

Цитата: myzetinsuperclub
Сижу я такой попиваю чаек,захожу на сайт и смотрю новость что где то в России предлагали больше денег чем наш великий Зенит,чуть со смеху не помер,в нашем гиганте мирового футбола самые больше зарплаты и мы гордимся этим,мы никогда не скупимся и всегда даем столько денег чтобы хватило человеку до конца жизни,никто не смеет платит больше нашего зенита,вперед за питер!

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!

Да, да свинной все верно. Возьми пирожок.
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 23:09) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Сижу я такой попиваю чаек,захожу на сайт и смотрю новость что где то в России предлагали больше денег чем наш великий Зенит,чуть со смеху не помер,в нашем гиганте мирового футбола самые больше зарплаты и мы гордимся этим,мы никогда не скупимся и всегда даем столько денег чтобы хватило человеку до конца жизни,никто не смеет платит больше нашего зенита,вперед за питер!

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


--------------------
Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№13 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
Скорее всего на Матч-тв получили люлей от Миллера за инфу про 3.5 миллиона по трансферу Лунева, и чтобы как-то это оправдать Тинка дала указание сделать вброс в духе: в Краснодаре ему предлагали еще больше,тут нужно быть адекватным человеком,а не болельщиком зенита, чтобы понять что Лунев нахрен не нужен Краснодару,потому что у них и так есть 2 вратаря нормального уровня,всем известно где у нас всех больше платят

smile Конечно Миллер все купил!! буга-га!! Где же Вас таких берут!!! Ржу в голос!!! smile joy
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Вон в Тушино почти целый стадион дураков время от времени набирается...

..без Спартака вам будущий сортир не собрать битком никогда...
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Такая чушь смешная обсуждается
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:04) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего на Матч-тв получили люлей от Миллера за инфу про 3.5 миллиона по трансферу Лунева, и чтобы как-то это оправдать Тинка дала указание сделать вброс в духе: в Краснодаре ему предлагали еще больше,тут нужно быть адекватным человеком,а не болельщиком зенита, чтобы понять что Лунев нахрен не нужен Краснодару,потому что у них и так есть 2 вратаря нормального уровня,всем известно где у нас всех больше платят
Регистрация: 22.12.2016
№9 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Ща вот Спартак пошутил, что престарелого бибизяна из табора столь же старого цыгана за 7 лямов купит и 4 ляма в год ему положит... Бомжи без юмора его через месяц купят за 20 лям и 5 млн зарплаты... Дебилы, блд smile

Ты сам то понял, что выс/р/ал? Бибизян?
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ща вот Спартак пошутил, что престарелого бибизяна из табора столь же старого цыгана за 7 лямов купит и 4 ляма в год ему положит... Бомжи без юмора его через месяц купят за 20 лям и 5 млн зарплаты... Дебилы, блд smile


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№7 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:56) #
  • -6
  •  (8)

Утка,зачем Краснодару платить в 1.5 раза больше,а что Крицюк на вторых ролях- Зенит ,такое впечатление хотел пригласит по меньшей мере вратарей пять.И все они будут в основе. А что новая тактика пять в рамке и защита не нужна.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ли Харви Освальд
Это они так над табором пошутили smile

Шутят над Вами, вернее разводят, как лохов с Адриано.
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Нашли дураков..

Этого добра в России навалом. Вон в Тушино почти целый стадион дураков время от времени набирается...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:48) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
О, краснодарцы знают толк в глуме..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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