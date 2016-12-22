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Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Сердара Таски, Ивелина Попова и Ромуло из московского клуба.

"Потеря любого игрока всегда отражается на клубе отрицательно, так как команда уже сыграна между собой. Новичкам, которые придут на места ушедших футболистов, потребуется время на адаптацию. Никогда не известно, смогут ли они психологически и физически подстроиться под других. Это сложный процесс. "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие – травмированы. Чемпионат России отличается от европейского. Однако мне бы хотелось, чтобы мы хотя бы чуть-чуть приблизились к его качеству. Пока игра средняя у всех. Сложно кого-то отметить. Но будь то Ромуло, Таски или Попов – отсутствие каждого из этих футболистов может отразиться на итоговых результатах турнирной таблицы", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Спартак Ромуло Попов
Вчера, 22:46
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№2 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Миша..скамейка нужна
А у нас только пока Академия
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Вчера, 23:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спартаку, давно надо было избавляться от всех этих футболистов, потому что уровень их игры не соответствует решению, каких бы то не было серьёзных задач. Если Федун, хочет чего - то менять и бороться за чемпионство, то нужно усиление, а все эти Таски, Ромуло, Ещенко и им подобные это та же игра, которая была в последние 15 лет...
Регистрация: 10.01.2014
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