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Виктор Гончаренко: ЦСКА нужен нападающий, ведем несколько вариантов
Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о необходимых усилениях состава на зимнем трансферном рынке.
"С учетом того, что у нас возвращается Витиньо и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий. Надо понимать, что речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Так что придет Витиньо и еще один нападающий и, может быть, этого будет достаточно. Нам нужен центральный нападающий, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии я называть не буду, ведем несколько вариантов. Время Чалова еще придет. Оставшуюся часть сезона ему, видимо, придется выходить на замену", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
"С учетом того, что у нас возвращается Витиньо и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий. Надо понимать, что речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Так что придет Витиньо и еще один нападающий и, может быть, этого будет достаточно. Нам нужен центральный нападающий, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии я называть не буду, ведем несколько вариантов. Время Чалова еще придет. Оставшуюся часть сезона ему, видимо, придется выходить на замену", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
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