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Виктор Гончаренко: ЦСКА нужен нападающий, ведем несколько вариантов

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о необходимых усилениях состава на зимнем трансферном рынке.

"С учетом того, что у нас возвращается Витиньо и наверняка уйдут Страндберг и Траоре, нужен нападающий. Надо понимать, что речь пока ведем об оставшихся 13 турах. Так что придет Витиньо и еще один нападающий и, может быть, этого будет достаточно. Нам нужен центральный нападающий, который умеет работать спиной к воротам и завершать атаки. Фамилии я называть не буду, ведем несколько вариантов. Время Чалова еще придет. Оставшуюся часть сезона ему, видимо, придется выходить на замену", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 23:07
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№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 23:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Гончар хоронит Чалова... Дождетесь до аренды.
Снова здорова, млять.
Адекватные болелы потерпят. Дайте пацану дорогу в жизнь. Ну нельзя же так издеваться!
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:14) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Столько еще Витиньев некупленых...


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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