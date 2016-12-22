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Агент Андреаса Макшо подтвердил, что игроком интересуется "Зенит"

Защитник "Норшелланда" Андреас Макшо действительно является одной из трансферных целей "Зенита", сообщил заявил агент 22-летнего датчанина Антони Александракис.

"Действительно, "Зенит" проявляет интерес Андреасом Макшо, но пока только смотрит за ним — переговоров еще не было. Макшо — капитан "Нордшелланда", высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России", — цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 23:22
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3
(1)
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 23:35) #
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видимо, на Лунева потратили весь свой бюджет, теперь остались деньги на нового Лумумбу
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 23:28) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной Лумб,ну и ладно
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 23:24) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чухонцы кончились, опять покупают датчан у кастракисов с пропадакисами laughing Двух датских вратарей им не хватило, чтоб поумнеть


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
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