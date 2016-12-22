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Агент Андреаса Макшо подтвердил, что игроком интересуется "Зенит"
Защитник "Норшелланда" Андреас Макшо действительно является одной из трансферных целей "Зенита", сообщил заявил агент 22-летнего датчанина Антони Александракис.
"Действительно, "Зенит" проявляет интерес Андреасом Макшо, но пока только смотрит за ним — переговоров еще не было. Макшо — капитан "Нордшелланда", высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России", — цитирует агента "Спорт день за днем".
"Действительно, "Зенит" проявляет интерес Андреасом Макшо, но пока только смотрит за ним — переговоров еще не было. Макшо — капитан "Нордшелланда", высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России", — цитирует агента "Спорт день за днем".
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