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Китайский клуб Халка и Виллаш-Боаша предлагает "Зениту" 25 млн. евро за Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Китае. Клуб экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и бывшего форварда сине-бело-голубых Халка «Шанхай СИПГ» договорился с питерцами о переходе бельгийца за € 25 млн и теперь обсуждает с Витселем условия личного контракта, утверждает Сalciomercato.

По данным источника, китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту € 12 млн в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить с продажи бельгийца € 10 млн. В качестве основных претендентов на полузащитника называются «Ювентус» и «Барселона».

"Чемпионат"
Теги: Зенит Виллаш-Боаш Халк Витсель
Сегодня, 22:13
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№2 Написал: kent71 kent71 (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
По ходу в Китае не плохой печатный станок запущен...
Регистрация: 17.07.2015
№1 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Если всё получится, то можно будет сказать, что Зенит "отбил" деньги, уплаченные в свое время за Халка и Витселя...


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Регистрация: 25.06.2009
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