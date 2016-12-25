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Андрей Ещенко: в "Спартаке" ты должен только побеждать

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос, что такое так называемый спартаковский дух.

- Вы недолго в "Спартаке", но можете объяснить - что такое спартаковский дух?

- Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.

"Российская газета"
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 18:11
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12
(4)
№12 Написал: мамон (Сегодня, 19:58) #
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online

Гомосеки, фас!
Регистрация: 11.07.2016
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
...А ты не переживай вы с 1922 года не побеждали и ничего.
smile Улыбнуло!
... Футбол такая штука завтра гзпром заявит о смене курса развития..
А тут, жесть, Газпром изменит курс smile smile smile скорее ЕС развалится...Челси с Абрамовичем в трубу вылетит (это несложно в рамках борьбы с коррупцией олигархов)....
Регистрация: 15.12.2013
№10 Написал: Марио (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: myspartaksuperclub
вот были люди в наше время...

Не то что пидерское племя....
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
эту мантру я слышу уже 15 лет, а воз и ныне там, вот были люди в наше время...


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болельщик спартака в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№8 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 19:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Realist123
joy joy joy

Плакать надо у спартачей на хоккей больше народу ходит чем у вас на футбол

Цитата: Борис Борисович
Ага.Пятнадцать лет побежлаете уже.А ты то один из главных победителей.Где только не побеждал.Все победы и не упомнишь.Последняя-самая яркая,отправившая динамо в первую лигу.Там ещё инфа была,что после той победы тебе фэйс почистили .Да это поклонники,слишком яркой победа была.

А ты не переживай вы с 1922 года не побеждали и ничего.Футбол такая штука завтра гзпром заявит о смене курса развития клуба и покактитесь вы на свое историеское 10-12 место а то и в фнл
Регистрация: 11.12.2016
№7 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (5)

Ага.Пятнадцать лет побежлаете уже.А ты то один из главных победителей.Где только не побеждал.Все победы и не упомнишь.Последняя-самая яркая,отправившая динамо в первую лигу.Там ещё инфа была,что после той победы тебе фэйс почистили .Да это поклонники,слишком яркой победа была.
Регистрация: 11.08.2008
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Volodia379
Ромбик давай целуй бегунок долбаный! rage

А у Динамо не ромбик? Или ты его не заметил до сих пор?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Volodia379
Ромбик давай целуй бегунок долбаный! rage

Нужно ввести правило: если кто-то из низших лиг комментирует матчи и игроков премьер лиги - бочка вина! smile

Наблюдал я за Ещенко, наблюдал...
По-моему, его идеалом является Роберто Карлос.
Но ПОКА до Карлоса ему пахать и пахать, то хочется пожелать как-то более внимательно относится к своим основным обязанностям на поле.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Марио (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Volodia379
Ромбик давай целуй бегунок долбаный! rage

Слышу голос из прекрасного далЁка.......
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец,Андрей !
Бейся, рви соперника, играй умно, и тогда нам не будет равных !
Ты- можешь !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:24) #
  • -7
  •  (19)

Ромбик давай целуй бегунок долбаный! rage
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 18:23) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
joy joy joy
Регистрация: 12.10.2016
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