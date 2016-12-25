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Андрей Ещенко: в "Спартаке" ты должен только побеждать
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко ответил на вопрос, что такое так называемый спартаковский дух.
- Вы недолго в "Спартаке", но можете объяснить - что такое спартаковский дух?
- Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.
"Российская газета"
- Вы недолго в "Спартаке", но можете объяснить - что такое спартаковский дух?
- Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом.
"Российская газета"
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