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"Зенит" выразил соболезнования родным и близким пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154 (10)
"Зенит" выразил соболезнования родным и близким пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154 (10)
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РФС выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны.
"РФС глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России", - говорится в сообщении.
Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
РФС
"РФС глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России", - говорится в сообщении.
Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
РФС
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